Adalberto Chignoli ha ottenuto lo sconto di pena perché la cella è troppo piccola. Aveva ucciso la figlia 22enne sparandole in testa.

Ottiene lo sconto di pena perché la cella è troppo piccola: aveva ucciso la figlia di 22 anni

Adalberto Chignoli aveva ucciso la figlia di 22 anni, nel 2007, con sette colpi di pistola alla testa. L’uomo era stato condannato a 33 anni di galera, ma uscirà 119 giorni prima perché all’inizio della sua carcerazione, nella casa circondariale Due Palazzi di Padova, è stato detenuto per circa un anno in una cella inferiore ai 3 metri quadri, come riportato dal Gazzettino. Sommati ai 1.260 giorni di permessi premio, il suo diventa uno sconto di pena di 3 anni e 7 mesi.

Adalberto Chignoli aveva ucciso la figlia: omicidio e sentenza

La sua pena finirà nel 2033, quando avrà compiuto 82 anni. L’uomo ha ucciso Camilla, la figlia di 22 anni, fresca di laurea, scaricandole l’intero caricatore della sua pistola in testa. Poi, convinto dalla moglie, si era costituito. L’uomo aveva accumulato un debito di 600mila euro e probabilmente aveva progettato di uccidere tutta la famiglia e poi suicidarsi. La sentenza è stata di trent’anni di reclusione, ma avrà uno sconto di pena di 3 anni e 7 mesi.