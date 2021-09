PACS francesi, il significato: cosa sono le unioni omosessuali di cui ha parlato Papa Francesco?

Papa Francesco ha parlato dei PACS francesi come mezzo sostitutivo al matrimonio per le coppie omosessuali. Ecco in cosa consistono i PACS

I PACS francesi sono un mezzo che è possibile comparare al matrimonio, pensato in particolare per le coppie omossessuali. Ecco cosa sono nello specifico i PACS farncesi e l parole di Papa Francesco a riguardo.

PACS francesi: cosa sono

Pacs è l’acronimo di “Pacte Civil de Solidarité”, e sta a indicare un contratto tra due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, che hanno intenzione di organizzare la loro vita insieme.

La Francia ha adottato il PACS già nel 1999.

Il PACS è diverso dal matrimonio, ed è più simile a un contratto tra due partner, col fine di darsi un aiuto materiale in caso di bisogno, e con alcune prerogative che prima erano concesse alle persone sposate, come i giorni di congedo in caso di malattia del partner e la previdenza sociale allargata anche al compagno.

Il PACS termina con la morte di uno dei partner, con il matrimonio di uno dei due con un’altra persona o dopo aver firmato una dichiarazione consensuale sul fatto che si voglia terminare il contratto.

PACS francesi: a chi servono

I PACS sono principalmente pensati per le copprie omossesuali, per le quali il matrimonio, specialmente quello religioso, non è permesso.

Nulla però vieta che anche coppie eterosessuali possano usufruire di questa forma di contratto, meno totalizzante e in teoria duratura di quella del tradizionale matrimonio.

Inoltre, è possibile stipulare un PACS anche tra due amici, senza che questi abbiano relazioni intime, a patto che vogliano creare un percorso di vita in comune.

PACS francesi: il corrispettivo italiano

Non esiste un corrispettivo italiano al PACS francese, e questo non è valido sul suolo italiano.

Ciò vuol dire che anche qualora dei cittadini italiani abbiano firmato un PACS in Francia, i suoi effetti e i diritti che esso comporta non sono validi nel momento del rientro in Italia.

PACS francesi: le parole di Papa Francesco

Papa Francesco, sul volo di rientro da una visita di Stato in Slovacchia, ha detto alcune parole riguardo al matrimonio per le coppie omosessuali e ai PACS francesi.

Il Papa ha affermato come il matrimonio sia pensato solo ed unicamente per le coppie eterosessuali, visto che è nato come un’unione tra un uomo e una donna col fine di procreare dei figli, e che anche lui, nonostante sia il Papa non può farvi niente a riguardo.

Allo stesso tempo ha anche detto che ci sono degli altri mezzi, come ad esempio il PACS, che possono aiutare le coppie omosessuali, e che lui non ha nulla in contrario con il loro utilizzo.