Padova, si spacciava per infermiere, identificato e denunciato dai Nas

Indagini accurate a Padova su un sedicente operatore della sanità, un uomo che si spacciava per infermiere e che è stato identificato e denunciato dai Nas. I carabinieri hanno individuato un 39enne di Stra che non aveva alcuna competenza o titolo. Da quanto si apprende il militari in forza al Nucleo antisofisticazione di Padova hanno denunciato l’uomo che si spacciava per un professionista, ma di fatto “non aveva le competenze e i titoli per poter lavorare”.

Padova, si spacciava per infermiere

Secondo una velina dell’Arma girata ai media l’indagato “si presentava presso residenze socio sanitarie per anziani della provincia di Vicenza, e nonostante non fosse iscritto all’albo professionale degli infermieri, si qualificava comunque come tale”. Dopo essere stato smascherato adesso il 39enne dovrà rispondere all’autorità giudiziaria per i reati di “esercizio abusivo della professione medica” e “falsità materiale in certificati e atti pubblici”. I riscontri dei militari hanno permesso di accertare che l’uomo esercitava in maniera continuativa la professione di infermiere presso Rsa dell’alto vicentino.

Contratti di collaborazione con le coop

Ma come? Mediante “l’attivazione ingannevole di contratti di collaborazione libero professionale con delle cooperative di servizi convenzionate con le strutture per anziani, producendo titoli e abilitazioni falsificati”. La Procura della Repubblica di Vicenza ha iscritto l’uomo in fascicolo penale.