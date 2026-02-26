Tragedia in provincia di Padova dove, nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio 2026, una persona è morto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. I dettagli.

Padova, fuga di monossido di carbonio in un appartamento

Tragedia nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio 2026. In un appartamento a Vigodarzere, in provincia di Padova, per cause ancora da accertare, c’è stata una fuga di monossido di carbonio.

A seguito di una segnalazione, sul posto sono giunti sia i Vigili del Fuoco sia il personale sanitario del Suem 118, oltre ai carabinieri. Si indaga per capire l’origine dell’esalazione.

Padova, tragedia da monossido di carbonio: un morto e un intossicato

Nella serata di ieri, 25 febbraio, per cause ancora da accertare da parte delle autorità, c’è stata un fuga di monossido di carbonio all’interno di un appartamento a Vigodarzere, in provincia di Padova. Dopo aver fatto irruzione nell’appartamento, la squadra dei soccorritori ha subito rilevato la presenza di monossido nei locali e prestato assistenza ai due uomini presenti. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’altro uomo invece è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale.