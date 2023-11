RxC’è un problema non indifferente riguardo ai pagamenti col bancomat presso le tabaccherie: in un negozio su due è infatti impossibile pagare in maniera elettronica una marca da bollo di 2 euro, nonostante ci sia un obbligo di legge. Questo è quanto emerso da un’indagine di Altroconsumo su almeno cento tabaccherie di dieci città italiane: Milano, Padova, Roma, Bari, Cagliari, Napoli, Bologna, Palermo, Torino e Genova.

Pagamenti col bancomat: la situazione in Italia

Nell’ambito dell’indagine condotta su diverse città italiane, Genova e Napoli emergono come le più problematiche per i pagamenti con carta presso le tabaccherie. Solo due su dieci tabaccai in queste città hanno accettato transazioni con bancomat. A Milano, la situazione ha assunto sfumature ancora più complesse, con un tabaccaio che ha richiesto persino una commissione aggiuntiva per i pagamenti con carta di credito. Dall’altra parte, Bologna e Padova si distinguono come le città migliori in termini di accettazione dei pagamenti con carta, registrando un tasso positivo di otto casi su dieci. Anche Palermo ha fatto bene, con sei affermativi su otto.

Pagamenti col bancomat: la questione sulle commissioni d’incasso

Altroconsumo mette in luce l’importanza di rendere sostenibili le commissioni di incasso anche per le piccole attività. Un’inchiesta condotta dall’associazione ha evidenziato un caso emblematico: per una colazione al bar dal costo di 5 euro, l’esercente deve affrontare una commissione che può arrivare fino a 50 centesimi, rappresentando così il 10% dell’importo totale. A marzo scorso, presso il ministero dell’economia e delle finanze, è stato istituito un tavolo tecnico con l’obiettivo di trovare soluzioni per contenere i costi delle transazioni elettroniche, compresi i pagamenti effettuati tramite Pos.

Pagamenti col bancomat: l’accordo siglato

Il 27 luglio scorso, dai precitati lavori, è emerso un accordo siglato tra Abi (Associazione Bancaria Italiana), Apsp (Associazione Italiana dei Prestatori di Servizi di Pagamento), Confartigianato, Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Confcommercio, Confesercenti e Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) per la definizione del “Protocollo d’Intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici”.