Pago e Serena Enardu, c'è aria di nozze: "Ecco i nostri progetti"

Pago e Serena Enardu pronti per le nozze: dopo il matrimonio arriverà anche un figlio?

Dopo l’ennesimo ritorno di fiamma, Pago e Serena Enardu fanno sul serio.

Le nozze sono nell’aria, tanto che entrambi hanno confermato l’intenzione di volersi giurare amore eterno.

Pago e Serena Enardu: c’è aria di nozze

Dopo essere stati separati per quasi due anni, Pago e Serena Enardu sono più innamorati che mai. I due si sono messi alla prova con una romantica vacanza ai Caraibi e adesso sono pronti a giurarsi amore eterno. Intervistati dal settimanale Chi, hanno confermato che le nozze sono nell’aria.

Le parole di Pago e Serena sulle nozze

“Non ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma, senza staccarci più. Mai più“, ha dichiarato Serena alla rivista di Alfonso Signorini. Alle sue dichiarazioni fanno eco quelle di Pago: “Adesso si fa sul serio. Io voglio sposare Serena, ma questo passo ora va programmato“. Al momento, quindi, non hanno fissato la data del matrimonio, ma sono intenzionati a giurarsi amore eterno il prima possibile.

Pago e Serena: dopo le nozze un bebè?

Pago e Serena sono tornati insieme lo scorso agosto, dopo che si sono incontrati quasi casualmente per un caffè. Da quel momento non si sono più lasciati e adesso pensano alle nozze. Dopo il matrimonio arriverà anche un figlio? No, un bebè è escluso. D’altronde, la Enardu è già mamma di Tommy, mentre Pacifico è papà di Nicola.