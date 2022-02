Palermo, bimbo di 18 mesi ricoverato per overdose dal cannabinoidi

Un bimbo di appena 18 mesi di vita è stato ricoverato presso l'ospedale dei Bambini di Palermo, dopo aver ingerito dei cannabinoidi

Un bimbo di appena 18 mesi di vita è stato ricoverato presso l’ospedale dei Bambini di Palermo, dopo aver ingerito dei cannabinoidi.

Palermo, bimbo di 18 mesi ricoverto per overdose da cannabinoidi

Un bimbo di appena 18 mesi è arrivato, mercoledì 9 febbraio, in un ospedale di Palermo con sintomi da overdose di sostanze stupefacenti.

Il piccolo è stato subito accompagnato al pronto soccorso dell’Ospedale dei Bambini “G. Di Cristina”. I medici hanno costatato, tramite diversi esami ed analisi, che il bambino avesse assunto dei cannabinoidi.

Le indagini della polizia

Gli stessi sanitari dell’ospedale hanno provveduto ad allertare la Polizia che ha iniziato le indagini. I genitori del piccolo sono già stati interrogati dalla Polizia di Stato di Palermo. I due hanno affermato di non sapere nulla della questione e pensano che il bimbo sia venuto in contatto con le sostanze in maniera casuale.

Altri casi simili a questo

Non è purtroppo questo un caso isolato. Solo a Palermo e nell’hinterland della città sono stati almeno una decina i casi simili solo negli ultimi mesi. La maggior parte dei minori aveva assunto marijuana o hashish.