Palermo, donna di 93 anni morta schiacciata da un armadio mentre fa colazione

Bizzaro e fatale incidente a Palermo, dove una donna di 93 anni è morta schiacciata da un armadio. Le è caduto addosso mentre faceva colazione.

Anziana signora morta schiacciata da un armadio

Nelle prime ore di questa mattina, giovedì 17 marzo, si è consumato un insolito e tragico incidente a Palermo, in un appartamento di Via Giusti.

Un’anziana signora, di 93 anni appena compiuti, stava consumando la sua colazione mentre leggeva il giornale, come solita fare ogni mattina.

Proprio durante la sua routine però è accaduto l’impensabile: un armadio della cucina le è caduto addosso, non lasciandole scampo, e causandole la morte.

Le dinamiche dell’incidente e l’arrivo dei soccorsi

La 93enne viveva in compagnia della badante, che all’udire del tonfo dell’armadio si è subito precipitata a controllare e ha scoperto il tragico incidente.

In seguito, ha subito chiamato il 118, che sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco, senza però riuscire a salvare la povera signora.

Secondo le ipotesi di una prima ricostruzione, la donna si trovava in cucina quando, per cause ancora da accertare, è stato registrato un cedimento del solaio che ha fatto cadere l’armadio della cucina.

Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti di Polizia e la Scientifica per i rilievi, in modo da far luce sull’accaduto.