Le bozze dei palinsesti Rai 2025/2026 arrivano al Cda, con ascolti in calo e programmi sotto il 3%. Nel frattempo, un format iconico di Mediaset potrebbe approdare in Rai.

La stagione televisiva 2025/2026 si avvicina e con essa la definizione dei nuovi palinsesti Rai, le cui bozze finali saranno presentate oggi al Consiglio di Amministrazione. Tra le sfide più importanti c’è la necessità di affrontare il calo degli ascolti e la possibile chiusura dei programmi che non superano la soglia del 3%.

In questo scenario si inserisce una novità che sta già facendo parlare: un format storico e molto amato di Mediaset sarebbe pronto a cambiare casa, approdando alla Rai.

Palinsesti Rai 2026, chiudono i programmi sotto il 3%

Con l’arrivo della nuova stagione, il tema centrale in discussione tra i vertici Rai è il calo degli ascolti: tutti i programmi sotto il 3% saranno chiusi, ma non mancano sorprese.

Come riportato da Fanpage, Clamoroso lo stop di Agorà Weekend, che nonostante abbia guadagnato quasi un punto percentuale e mantenuto la media stagionale, è stato cancellato. Chiudono anche Petrolio, Il Fattore umano, Rebus, Tango e Generazione Z, scatenando proteste da parte di Usigrai, pronta a battaglie sindacali.

Secondo quanto annunciato dal direttore Paolo Corsini, gli spazi liberati da queste chiusure saranno occupati da altri generi, soprattutto approfondimenti in seconda o terza serata. Per esempio, Mi manda Rai 3 dovrebbe raddoppiare la durata nel weekend per sostituire Agorà Weekend.

Resta incerto il destino del nuovo programma di Antonino Monteleone su Rai2, mentre la trasmissione Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini sembra salvarsi.

Palinsesti 2026, Mediaset cede un programma storico alla Rai: i dettagli

Si parla sempre più insistentemente del possibile ritorno di Chi ha incastrato Peter Pan?, storico programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che potrebbe lasciare Mediaset per approdare su Rai 2. Il format, che coinvolgeva bambini dai 4 ai 9 anni alle prese con temi da adulti come cronaca e spettacolo, potrebbe tornare con nuovi conduttori.

La Rai, in vista della presentazione ufficiale dei palinsesti 2025/2026 a Napoli il 27 giugno, starebbe valutando questa acquisizione come parte delle novità. Secondo i rumors, Paolo Bonolis e Luca Laurenti non sarebbero più alla guida del programma; al loro posto potrebbero arrivare i The Jackal e Frank Matano, volti molto amati dai più giovani e pronti a portare una ventata di freschezza al format.

Ancora nessuna conferma ufficiale su cambi di conduzione o sulla struttura del programma, ma l’ipotesi di un trasloco da Canale 5 a Rai 2 sta già facendo discutere.