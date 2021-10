Il Pallone d’Oro 2021 ha nominato 5 calciatori azzurri tra i 30 candidati finalisti: si tratta di Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho.

La giuria del Pallone d’Oro 2021 ha candidato 5 calciatori italiani che hanno fatto parte della nazionale azzurra che ha vinto gli Europei nel luglio 2021.

Pallone d’Oro 2021, 5 azzurri candidati tra i 30 finalisti

La giuria del Pallone d’Oro 2021, prestigioso riconoscimento costituito da France Football ha candidato 5 giocatori azzurri che hanno contribuito a far vincere l’Italia durante gli ultimi Europei.

In particolare, i cinque calciatori italiani che potrebbero aggiudicarsi l’ambito Pallone d’Oro 2021 sono Niccolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gianluigi “Gigio” Donnarumma e Jorginho. Un simile numero di nomination per gli azzurri non veniva registrato da 2007.

La lista di candidati che spera di vincere il Pallone d’Oro è composta, in totale, da 30 calciatori tra i quali figurano: Cesar Azpilicueta, Niccolò Barella, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Kevin De Bruyne, Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N’Golo Kantè, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappè, Lionel Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez.

Il vincitore del Pallone d’Oro 2021 verrà ufficialmente annunciato il prossimo 29 novembre 2021, durante una cerimonia che verrà organizzata a Parigi.

Pallone d’Oro 2021, l’assenza di candidati azzurri nelle ultime due edizioni del premio

Per quanto riguarda il Pallone d’Oro, nelle ultime due edizioni del premio, non era stato candidato alcun giocatore italiano. Gli ultimi azzurri ad aver ricevuto una nomination, infatti, erano stati Gigi Buffon e Giorgio Chiellini nel 2017 mentre, come già accennato, non erano in lizza così tanti italiani dal lontano 2007.

In quella circostanza, vennero candidati al Pallone d’Oro 7 italiani su un totale di 50 candidati. Ognuno di essi erano campioni del mondo, a eccezione di un calciatore. Nello specifico, si trattava di Andrea Pirlo, Francesco Totti, Filippo Inzaghi, Gigi Buffon, Gennaro Gattuso, Fabio Cannavaro e Paolo Maldini.

Pallone d’Oro 2021, le reazioni sulle nomination dei 5 candidati azzurri

In relazione ai cinque italiani candidati per il Pallone d’Oro 2021, Jorgigno rappresenta uno dei favoriti anche in considerazione dei risultati raggiunti in Champions mentre Gigio Donnarumma aggiunge la nomination ricevuta per il premio francese alla candidatura per il premio destinato al miglior portiere.

Dopo la diffusione della notizia della candidatura di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, inoltre, la Juventus ha postato un messaggio di augurio sui suoi canali social, rivolto ai suoi due giocatori.

La Juventus, infatti, ha scritto quanto segue: “Complimenti a Chiellini e Bonucci, inseriti nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro. Forza Juventus”.