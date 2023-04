Pamela Prati svela la verità: "Ecco perché copro sempre il mio collo"

Pamela Prati ha svelato i motivi per cui è solita coprire il suo collo e ha replicato alle illazioni circolate in rete.

Pamela Prati ha rotto il silenzio in merito ai foulard e alle vistose collane che avrebbe usato nelle sue ultime apparizioni pubbliche e tv per coprire il suo collo.

Pamela Prati: perché copre il collo

In tanti si sono chiesti come mai Pamela Prati abbia sempre coperto il collo durante le sue ultime apparizioni in tv e c’è anche chi insinuato che la showgirl sia solita coprire il collo con foulard e vistose collane per nascondere i suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica e la sua vera età. Sulla questione ha rotto il silenzio la stessa ex stella del Bagaglino, che ha dichiarato: “Se copro il collo perché nascondo qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera. Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione”.

Pamela Prati è tornata a far parlare di sé durante la sua partecipazione all’ultima edizione del GF Vip e in tanti sono curiosi di sapere se in futuro la showgirl prenderà parte ad altri programmi tv. Al momento sulla questione non sono trapelate informazioni.