Panettoni artigianali: i migliori da ordinare online

Sono davvero tante le varietà e specialità di panettoni artigianali da assaggiare per le feste: dai classici sino a quelli con cipolla o con pistacchio.

Oltre ad addobbare la casa e l’esterno in occasione del Natale bisogna anche pensare a quale dolce portare in tavola come pasto finale. E cosa c’è di meglio dei panettoni artigianali che sono una leccornia della pasticceria italiana. Vediamo insieme le novità di quest’anno e cosa hanno preparato i maestri di questa arte pasticcera.

Panettoni artigianali

Il simbolo assoluto del periodo delle feste. Che sia per il cenone o per il pranzo oppure da mangiare a colazione, non si può fare a meno dei panettoni artigianali.

Un dolce le cui origini risalgono già al tardo Medioevo e da allora continua a essere il protagonista assoluto e unico del periodo natalizio. Sono una occasione anche di convivialità per stare con amici e parenti.

Un prodotto che rappresenta benissimo questa festa e che ogni anno è presentato sulle tavole in modi diversi proprio per soddisfare il palato di tantissimi. Online sono davvero tante le pasticcerie e anche i siti di e-commerce come Amazon che permettono di comprare questo prodotto approfittando anche di diversi sconti.

Si contraddistinguono in base a tre caratteristiche ben precise: l’aspetto, il sapore e anche il profumo, ma ci sono anche altri fattori da valutare come la consistenza, la cottura, ecc. Si contraddistingue da altri panettoni, poiché rotondo e solitamente quasi senza glassa con una tonalità giallognola e presenta un buon profumo sin dal taglio.

Per ordinare e comprare i panettoni artigianali online basta recarsi sul sito di Amazon dove è possibile trovarne di vario tipo a seconda dei vari gusti, ma anche sulle pagine di pasticcerie artigianali in modo da scegliere quello più adatto. In questo caso, scegliendolo online, è anche possibile personalizzarlo secondo le esigenze del destinatario.

Panettoni artigianali: le varietà

Considerato la massima espressione delle feste e anche della pasticceria italiana, i panettoni artigianali sono una vera e propria leccornia che ogni anno sono proposti in diverse varianti proprio per accontentare i gusti di ogni consumatore. Si va dai classici come il panettone classico milanese sino a quelli per i più golosi.

Quest’anno i consumatori potranno gustare prelibatezze al pistacchio o alla nocciola oppure ai marron glacés, ma ci sono anche edizioni limitate. Tra le novità, in commercio è possibile anche trovarlo al gusto di cipolla dove il sapore del dolce si confonde con questa verdura che condisce molti piatti e pietanze.

Vincenzo Tiri, maestro in questo campo, lo propone con uvetta australiana e arancia lucana, un perfetto mix di sapori, ma sono anche da provare quelli al caramello salato oppure con caffè e cioccolato bianco. Sempre Tiri propone, tra gli ultimi nati, anche panettoni artigianali al gusto di albicocca e gianduia.

Sal De Riso, maestro in questo campo, presenta il panettone artigianale con farcitura di cioccolato fondente e ingredienti tipici della tradizione campana come le albicocche del Vesuvio, i fichi bianchi secchi, l’arancia candita, l’uvetta australiana e il cedro diamante e tra le novità il panettone con cioccolato fondente Guanaja al 70%. Claudio Gatti propone panettoni artigianali con erbe aromatiche e fiori selvatici a base di ortica, melissa, malva, tarassaco, cicoria e camomilla insieme a cardamomo e betulla.

Panettoni artigianali Amazon

Per ordinare i migliori dolci delle feste Amazon è l’e-commerce adatto con tantissime promozioni e offerte imperdibili. Cliccando sulla foto si possono visualizzare i dettagli. Qui sotto una classifica con i tre migliori panettoni artigianali dei maestri pasticceri da scegliere tra tanti tipi con una descrizione di ognuno.

1)Dolce Vita by Vergani

Un classico panettone artigianale molto tradizionale a base di scorze di arancia e di canditi. Un impasto soffice realizzato con granella di zucchero e mandorle italiane con note agrumate. Un dolce tipico delle feste di tradizione italiana adatto a tutti.

2)Fiasconaro panettone oro verde

Un panettone del marchio artigianale Fiasconaro a base di crema di pistacchio ricoperto di glassa bianca. Una confezione da 1000 grammi con ingredienti scelti di ottima qualità con nocciole, miele di agrumi con un accostamento ideale di profumi e sapori. Adatto anche per qualsiasi set regalo con la crema di pistacchio da spalmare e assaggiare per merenda.

3)Brigand tesori delle due Sicilie

Un panettone artigianale molto classico che risente dei profumi della Sicilia e del Mediterraneo a base di agrumi canditi, scorze di limone e cedro, perle brune e profumate dell’uva sultanina. Una ricetta classica, ma molto gustosa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.