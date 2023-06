Paura a Panicale, in provincia di Perugia, dove un’auto si è schiantata ed è stata trafitta da un guardrail. Il conducente è miracolosamente vivo.

Incidente a Panicale: auto trapassata dal guardrail

Terribile incidente nella mattinata di oggi, venerdì 23 giugno, in provincia di Perugia. Un’auto è stata letteralmente trapassata da un guardrail, contro il quale è finita per cause in corso di accertamento. Il veicolo stava percorrendo una strada in località Mirabella, nel comune di Panicale, al momento dell’impatto.

Stando alle ricostruzioni, in seguito all’urto il guardrail è penetrato nel vano motore dell’auto e poi nell’abitacolo, sfondando infine il tettuccio nella parte posteriore e fuoriuscendo dall’auto.

Il conducente è miracolosamente slavo: le sue condizioni di salute

L’uomo alla guida fortunatamente non si trovava sulla traiettoria della lamiera, ed è riuscito a salvarsi miracolosamente dal violento incidente. È comunque rimasto ferito, ma non in maniera grave, e le sue condizioni sono stabili. È stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Perugia.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Perugia, la polizia locale e i carabinieri, che al momento si stanno occupando dei rilievi e dell’esatta ricostruzione della dinamica. È stato comunque accertato che si è trattato di un incidente autonomo.