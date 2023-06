La ragazza era seduta dietro al padre sulla moto: ancora non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente di Perugia

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 21 Giugno, sulla strada che collega Promano e Montone, due piccole cittadine situate non troppo distanti da Perugia. Una ragazza di 19 anni è caduta dalla moto, che in quel momento era guidata da suo padre, ed è finita sotto un’automobile in transito nella direzione opposta.

La dinamica del sinistro è ancora tutta da verificare, ma dalle prime informazioni che arrivano si sa che l’incidente è avvenuto tra Promano e Montone intorno alle ore 18:30 di ieri pomeriggio. Una moto con a bordo papà e figlia stava viaggiando nella propria corsia di marcia quando, all’improvviso è scivolata a terra. La ragazza, 19enne che si stava tenendo al busto del padre essendo seduta dietro di lui sul mezzo a due ruote, è caduta sull’asfalto ed è finita sotto ad un’automobile. Nella carambola è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo: un camion che passava di lì in quel momento.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni di salute della 19enne

Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure alla 19enne rimasta ferita. La ragazza è stata trasferita in pronto soccorso e, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, è in pericolo di vita. Suo padre, invece, è rimasto pressocché illeso: per lui solo qualche ferita di leggera entità.