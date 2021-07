Paola Caruso torna single: è finita la storia con Dario Socci

Paola Caruso è tornata ufficialmente single. È stata l’opinionista di Pomeriggio 5 a raccontare su Instagram che si è lasciata con il pugile Dario Socci.

Non c’è pace per Paola Caruso. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, nonché opinionista dei programmi di Barbara d’Urso, infatti, è tornata nuovamente single. La storia d’amore con il pugile Dario Socci è ufficialmente finita. I suoi fan, appena hanno saputo la notizia, sono rimasti senza parole.

Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato che potesse finire così presto. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa Paola tramite delle storie sul suo profilo di Instagram. Stando ad alcune informazioni, però, pare che tra i due i rapporti fossero iniziati ad incrinarsi già ad inizio giugno. Come hanno notato i fan più attenti, infatti, L’ex Bonas di Avanti un altro, non pubblicava storie con l’atleta da più un mese.

Segno, questo, che qualcosa tra i due era iniziato a crollare.

Paola Caruso e Dario Socci

La vita sentimentale di Paola, insomma, sembra non trovare mai pace. Era lo scorso aprile, quando, nel salotto di Domenica Live, la bionda calabrese aveva presentato a Barbara d’Urso e al pubblico di Canale 5 il suo nuovo fidanzato. Era davvero convinta del fatto che finalmente fosse arrivato l’uomo giusto per lei.

Come i fan della bellissima influencer ricordano, Paola è sempre stata molto sfortunata in amore. Due anni fa, nel 2019, aveva avuto modo di ritrovare nel salotto di Live non è la d’Urso la mamma biologica. Tutti ricordano il momento della lettura del DNA nel mitico ascensore.

La vita sentimentale di Paola Caruso

Dopo la scoperta della mamma biologica, Paola si era lasciata alle spalle un periodo davvero difficile. Per molte settimane, infatti, si è parlato del complicato rapporto con il padre di suo figlio Michelino, l’imprenditore Francesco Caserta.

In quei mesi, a tenerle la “mano” ci ha pensato il modello Moreno Merlo. Anche con lui, però, era finita in malo modo, con l’intromissione anche dell’ex vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi.

Paola Caruso torna single

Con il pugile Dario Socci sembrava che Paola avesse trovato la serenità. I segnali, però, di una rottura, c’è da dire, vi erano tutto. Come lei stessa aveva raccontato al settimanale Nuovo, infatti, stava vivendo un: “momento delicato”. Adesso, però, ci ha pensato lei a rendere la rottura ufficiale. Ecco cosa ha scritto su una storia sul suo profilo Instagram: “Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più Storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune”.