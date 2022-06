Paola Di Benedetto e Rkomi “sono fidanzati ufficialmente”: i dettagli

Paola Di Benedetto e Rkomi formerebbero ufficialmente una coppia. Tutto quello che c'è da sapere.

Da settimane circolano indiscrezioni riguardanti una presunta liaison tra Paola Di Benedetto e Rkomi e adesso, sempre secondo i rumor, i due sarebbero fidanzati ufficialmente.

Paola Di Benedetto e Rkomi

Paola Di Benedetto e Rkomi fanno coppia fissa? Da alcune settimane la voce è sempre più insistente e ormai, secondo The Pipol, si tratta praticamente di una certezza.

Nonostante questo l’ex fidanzata di Federico Rossi e il musicista non hanno ancora confermato l’indiscrezione né sono stati avvistati insieme. Sulla vicenda vige il massimo riserbo e entrambi hanno preferito non rompere il silenzio attorno al gossip. Paola Di Benedetto si deciderà a confermare la liaison?

Nel frattempo per Rkomi si prospetta un anno pieno d’impegni lavorativi: il cantante è stato scelto come giudice a X Factor e in tanti non vedono l’ora di vederlo all’opera.

La storia con Federico Rossi

Per la modella si tratterebbe della prima storia importante dopo la fine della sua storia d’amore con Federico Rossi, naufragata poco tempo dopo l’inizio della loro convivenza. I due si sono lasciati pacificamente e la stessa Paola Di Benedetto aveva confermato di provare grande stima e affetto per il suo ex compagno.

“E’ finita perché la nostra relazione era arrivata a un punto di stallo e il nostro rapporto era diventato più simile ad una amicizia.

Non ho colpe io e non ha colpe lui. Non c’è stato nessun tradimento, lo ribadisco: tra noi c’è un grande affetto e gli auguro il meglio”, aveva dichiarato Paola Di Benedetto in seguito al suo addio al cantante.