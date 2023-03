Paola Turani, polemiche per il figlio che va in bici: "Avete ragione voi"

Paola Turani, polemiche per il figlio che va in bici: l'influencer ammette di aver sbagliato.

Nuova polemica ha investito l’influencer e modella Paola Turani. Via Instagram, ha mostrato il figlio Enea in bici ed è subito stata sommersa dalle critiche. Alla fine, la bella Tury ha ammesso che i fan avevano ragione.

Paola Turani: polemiche per il figlio che va in bici

Paola Turani è finita al centro di una nuova polemica. Questa volta, ad essere finito nel mirino del popolo social è il figlio Enea, ripreso dalla influencer mentre va in bici. La modella ha condiviso su Instagram un video in cui si vede il bimbo, con lei al Porsche Experience Center Franciacorta, che sfreccia in sella alla sua bicicletta. La domanda sorge spontanea: cosa c’è di male?

Perché Paola Turani ha ricevuto un’infinità di critiche?

Il figlio della Turani sta correndo in bici, tanto che la mamma deve richiamarlo più volte. “A qualcuno piacciono i motori.. i geni non mentono!!“, ha esclamato Paola. Inutile chiedere al bimbo di andare più piano, è troppo felice del suo nuovo mezzo di trasporto. Le polemiche sono nate per un motivo ben preciso: il piccolo Enea non indossava il caschetto.

Paola Turani ammette l’errore

I fan hanno immediatamente fatto notare l’errore a Paola. Enea, senza caschetto, si sarebbe potuto fare molto male. La Turani, viste le critiche, ha ragionato su quanto accaduto e ha ammesso le sue colpe. Ha dichiarato: