Paola Turani ha confessato ai fan di aver piazzato tolto il segui ad un’influencer molto famosa. L’unfollow è arrivato dopo che la collega ha fatto una cosa bruttissima con suo figlio.

Tramite il suo profilo Instagram, Paola Turani ha raccontato ai fan la delusione provata nei confronti di un’influencer famosa. Stando alle sue parole, la collega ha condiviso un video in cui metteva chiaramente in pericolo suo figlio. L’unfollow è stato quasi obbligato.

Paola, diventata mamma qualche mese fa del piccolo Enea, è molto attenta al benessere del pargolo. E’ per questo che non ci ha riflettuto un attimo e ha tolto il segui all’influencer famosa. Ha raccontato:

La Turani ha aggiunto:

“Quando penso delle cose negative su una persona non mi piace ‘commentare’. Per questo motivo ho scelto di togliere il “segui” da Instagram. (…) Bisogna avere un minimo di testa e un briciolo di responsabilità nella propria vita. C’è un limite a tutto, soprattutto se una situazione può essere pericolosa. Per me questa è pura follia! E così ho tratto le mie conclusioni”.