Francesca Pascale e Paola Turci convolano a nozze: ecco tutto quello che c'è da sapere.

Quest’oggi, 2 luglio, sarà il giorno più importante della vita di Francesca Pascale e Paola Turci. Le due, fidanzate ormai da diverso tempo, saliranno all’altare e prometteranno eterno amore, tra l’altro nello stesso giorno in cui a Milano si terrà il Pride, manifestazione che chiuderà simbolicamente il mese dedicato alla comunità LGBT.

Del matrimonio si era parlato per la prima volta a pochissimi giorni dalle nozze, un po’ a sorpresa, sulle pagine di Leggo. Le due stanno insieme però da diverso tempo, circa da un paio d’anni, seppure ci sia stato anche un periodo di presunta forte crisi (a dicembre 2020) durante il quale la Pascale e la Turci si erano (a quanto pare) allontanate.

Il sentimento, in realtà, è oggi più forte che mai, a tal punto da avere spinto la coppia a fare finalmente il grande passo.

Sulle nozze già conosciamo diversi dettagli, scopriamo dunque insieme tutte le curiosità sulla cerimonia.

Le curiosità sul matrimonio fra Francesca Pascale e Paola Turci

Le nozze (sarà un rito civile) si svolgeranno al Palazzo dei Fiori di Montalcino, mentre i festeggiamenti si terranno presso il castello di Velona, un luogo che fra, l’altro, l’ex di Francesca Pascale, l’ex premier Silvio Berlusconi, aveva provato ad acquistare nel 2003.

A celebrare sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli, che attenderà le due alle ore 17 presso piazza Matteotti.

Stando a quanto riportato da La Nazione, Francesca Pascale arriverà sul posto a bordo di una Jaguar bianca, mentre Paola Turci guiderà la sua Audi A3.

Il menù e gli invitati

In base alle indiscrezioni apparse online, sembra che Paola Turci e Francesca Pascale abbiano organizzato una cerimonia molto intima, con solo 30 invitati.

Il menù selezionato è interamente vegano, per scelta delle novelle spose, che ormai da tempo hanno fatto la scelta di non mangiare carne. Ad occuparsi delle prelibatezze che verranno servite saranno gli chef Riccardo Bacciottini e Giuseppe Alfano

La reazione di Berlusconi e il possibile regalo

Com’è ovvio, in molti si chiedono cosa ne pensi il Cavaliere del matrimonio della sua ex storica fidanzata. Stando alle indiscrezioni, pare proprio che Berlusconi sia felice di queste nozze.

Stando ai bene informati di Forza Italia, sembra inoltre che Berlusconi abbia in serbo per le spose un regalo speciale, forse un gioiello. Per il resto per ora non è dato sapere se Berlusconi sarà presente o meno.

Gli insutli omofobi

Purtroppo, subito dopo l’annuncio delle nozze le due hanno ricevuto moltissimo odio online da parte di chi, ancora oggi, non accetta che due persone dello stesso sesso possano sposarsi.

Il commento di Paola Turci via social è stato perentorio: “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”.