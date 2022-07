Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: boom di auguri sui social

Francesca Pascale e Paola Turci si sposeranno il 2 luglio a Montalcino. Sui social si è scatenata una pioggia d'auguri nei loro confronti.

Il prossimo 2 luglio a Montalcino convoleranno a nozze la cantante Paola Turci e l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale. In queste ore in tantissimi hanno rivolto alle due i loro auguri via social.

Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: gli auguri

Fiori d’arancio in vista per Francesca Pascale e Paola Turci che il 2 luglio, nello splendido castello di Velona, in Val d’Orcia, pronunceranno i loro sì alla presenza di amici e parenti con rito civile. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno rivolto alle due i loro auguri attraverso i social, anche se – almeno per il momento – entrambe hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. “Sono loro le Jodie Forster& Alexandra Hedison italiane”, si legge sul periodico Rolling Stone a proposito della notizia delle nozze tra le due vip.

I primi avvistamenti

Paola Turci e Francesca Pascale sono state avvistate insieme per la prima volta nel 2020, quando hanno trascorso una vacanza insieme in yacht e sono state paparazzate in atteggiamenti intimi. Più volte le due sono state fotografate insieme negli anni a venire, ma entrambe hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla questione. Da tempo Francesca Pascale si batte per i diritti della comunità LGBT e spesso per questo motivo è arrivata a scontrarsi anche con il suo famoso ex, Silvio Berlusconi.