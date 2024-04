Paolo Bonolis: "Freddie Mercury ci provò con me"

In un'intervista, Paolo Bonolis ha parlato della separazione con Sonia Bruganelli, guardando anche alle relazioni passate. Ha poi rivelato un dettaglio su un incontro con Freddie Mercury.

Paolo Bonolis è stato intervistato da Vanity Fair e ha parlato della sua separazione con Sonia Bruganelli. Inoltre, il noto conduttore ha parlato di un incontro con Freddie Mercury avvenuto tanti anni fa.

Paolo Bonolis e la separazione da Sonia Bruganelli

“Spero di ritrovare l’amore prima possibile” così parla Paolo Bonolis durante un’intervista dove gli viene chiesto della separazione da Sonia Bruganelli, chiarendo però che è stato molto male per questo allontanamento, ma che era necessario.

I due si sono separati lo scorso giugno ma sono comunque uniti da un grande affetto. Ora è sereno, pieno di amici, cinque figli e una nipotina in arrivo che si aggiunge ai due che già ha dai primi figli, quelli avuti con Diane Zoeller.

Quella storia finì per un tradimento da parte del conduttore. Poi ci fu quella con Laura Freddi all’inizio degli anni Novanta, anzi dovevano sposarsi ma quel matrimonio non ci fu mai.

Da bambino soffriva di balbuzie ma nonostante ciò è diventato un grande protagonista sia di Rai che Mediaset, sconfiggendo questo problema e anzi raggiungendo anche un primato circa il più alto numero di parole dette in un minuto.

Oggi fa coppia fissa con Luca Laurenti, fido compagno in ogni avventura televisiva. Nell’intervista ha parlato anche di lui e a sorpresa, di un incontro speciale.

L’incontro fra Paolo Bonolis e Freddie Mercury

“Con Luca ho un bel rapporto e ci siamo separati professionalmente solo per pochi anni. Lui è speciale, intelligente, disincantato e sereno. Vive come in un mondo diverso dal nostro”.

Poi Paolo Bonolis ha ricordato l’incontro con Freddie Mercury, avvenuto quando aveva poco più di 20 anni: “Ci provò con me ma sebbene adori la sua musica, abbiamo orizzonti ormonali diversi”.