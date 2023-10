Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Paolo Crepet ha bocciato Elodie. Ovviamente, il tema centrale è il nudo utilizzato per presentare l’ultima canzone A fari spenti.

Paolo Crepet boccia Elodie

Il nudo di Elodie per la canzone A fari spenti continua a far discutere. Paolo Crepet, che già nei giorni scorsi aveva bocciato iniziative di questo tipo, ha ribadito il suo pensiero nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5.

Le parole di Paolo Crepet

Crepet, commentando il nudo di Elodie, ha tuonato:

“Questo mi pare evidente, se sei dentro il mercato qualsiasi cosa è una scelta di mercato. Mi pare anche legittimo. Perché bisogna nascondersi dietro a un dito? Vendere dischi è mercato e ognuno cerca di portare l’acqua al proprio mulino. Io non ho nulla da ridire sulle ragazze, ragazzi, giovani o meno giovani. È sexy e interessante. Ho qualche dubbio sul fatto di essere proprio nudi. Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine“.

Paolo Crepet non boccia solo Elodie, ma anche Victoria e Arisa

Secondo Crepet, quando un’artista arriva a mostrarsi nuda significa che non ha altro da vendere. Ergo: come cantante vale zero. Non ha bocciato solo Elodie, ma anche Victoria dei Maneskin e Arisa. Intervistato da Mow Magazine, ha dichiarato:

“In generale, penso che se uno non ha voce, ha fondoschiena. Siamo in un mondo in cui un cantante per promuovere un disco deve spogliarsi, non serve più fare un concerto speciale o comunque ipotizzare un lancio promozionale diverso? Queste signore (Elodie, Victoria e Arisa ndr) lo sanno che esistono i Rolling Stones? A Mick Jagger non è mai servito posare senza veli per l’uscita di un nuovo singolo. Quando arrivi a mostrarti nudo vuol dire che è la fine. Oltre c’è solo l’endoscopia“.