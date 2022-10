Paolo Zangrillo: “Sì, allo smart working, misuriamo i risultati”

Lo smart working "è diventato uno strumento di lavoro. Occorre valutarlo e utilizzarlo. Si passa dal controllo alla misurazione dei risultati".

Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in un’intervista a Repubblica ha parlato di smart working, dichiarandosi favorevole a questo strumento in un’ottica in cui a essere misurati sono i risultati.

Paolo Zangrillo: “Lo smart working è diventato uno strumento di lavoro”

“Sullo smart working ho un atteggiamento più laico di Renato (Brunetta, ndr). La pubblica amministrazione non differisce dalle altre organizzazioni: se prima lo avevano adottato solo mezzo milione di lavoratori, per necessità si è passati a cinque milioni”, ha detto Paolo Zangrillo.

Il ministro ha aggiunto che lo smart working “è diventato uno strumento di lavoro. Occorre valutarlo e utilizzarlo, naturalmente cambiando i presupposti del rapporto di lavoro. Si passa da una logica di controllo a quella della misurazione dei risultati.

La misurazione delle performance non deve essere un tabù”.

“Si stanno avviando i progetti 2023 del Pnnr”

Per quanto riguarda l’attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Paolo Zangrillo ha affermato che “tutti i cantieri del 2022 sono stati già chiusi e si stanno avviando i progetti del 2023: siamo in una condizione ottimale”.

