Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ormai 25 giorni a causa di una polmonite bilaterale, in quello che i medici definiscono un “quadro complesso”. L’infettivologo Matteo Bassetti è intervenuto a “Mattino Cinque” e ha parlato delle condizioni di salute di Bergoglio.

Papa Francesco, come sta oggi

Sono ormai 25 i giorni in cui Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma. Negli ultimi giorni non ci sono stati casi di crisi respiratorie, e Bergoglio è andato avanti con le terapie. Questa mattina, 10 marzo 2025, il Vaticano ha comunicato che per il Papa è stata una notte tranquilla, con ventilazione meccanica non invasiva. Dopo il risveglio, Bergoglio ha ripreso le terapie, la fisioterapia respiratoria e quella motoria. Questa mattina, a parlare delle condizioni di salute di Papa Francesco a “Mattino Cinque” è stato l’infettivologo Matteo Bassetti. Ecco cosa ha detto.

Papa Francesco, Bassetti svela cosa c’è dietro l’audio: l’allarme

Il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è intervenuto a “Mattino Cinque“, e ha parlato delle condizioni di salute di Papa Francesco che, nei giorni scorsi, era apparso piuttosto affaticato nell’audio invitato ai fedeli per ringraziarli. Ma ecco le parole di Bassetti: “purtroppo la situazione di Francesco è complessa da un punto di vista strutturale. Cioè i suoi polmoni sono stati strutturalmente colpiti da una infezione grave, polimicrobica, che ne ha compromesso la funzionalità. La necessità di fare l’ossigeno di notte deriva dal fatto che gli scambi respiratori funzionano in maniera compromessa e quindi non escluderei nemmeno che il Papa resti dipendente dall’ossigeno a vita.”