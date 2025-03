Sono ormai 24 i giorni in cui Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Secondo l’ultimo bollettino dalla Santa Sede, il Pontefice avrebbe trascorso una notte tranquilla.

Papa Francesco come sta oggi: il bollettino sulle condizioni

Le condizioni di salute di Papa Francesco negli ultimi giorni sono rimaste stabili. Dal Vaticano, questa mattina, 9 marzo 2025, hanno fatto sapere che Bergoglio ha trascorso una notte tranquilla e che sta riposando. Tutto fa pensare a una “buona risposta alle terapie”. Ricordiamo ancora che il Pontefice è ricoverato da 24 giorni al Gemelli, e che la prognosi continua a essere riservata. Probabilmente in serata non verrà diramato alcuno bollettino dai medici, ma dovrebbe essere la Sala stampa vaticana a dare aggiornamenti. Come nelle scorse domeniche, il testo dell’Angelus anche oggi sarà diffuso in forma scritta.

Papa Francesco, il bollettino di ieri

Anche il bollettino diffuso ieri dalla Sala stampa vaticana era stato confortante, in quanto le condizioni di salute di Papa Francesco sono in miglioramento, a dimostrazione quindi di una buona risposta alla terapia. Il Vaticano ha anche specificato che il Pontefice è sempre rimasto apiretico. Nel pomeriggio di ieri, inoltre, Bergoglio ha anche alternato il riposo alle attività lavorative.