Durante il Rosario in piazza San Pietro, la voce affaticata di Papa Francesco giunge forte e chiara in tutto il mondo con un messaggio audio.

Papa Francesco, nella sua camera al Policlinico Gemelli, ha registrato ieri un messaggio audio per ringraziare i fedeli delle numerose preghiere per la sua salute. L’audio è stato trasmesso intorno alle 21 di ieri, prima del rosario in Piazza San Pietro, guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

Papa Francesco torna a parlare ai fedeli con un messaggio audio

“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”.

Dopo ventuno giorni di preoccupazione, la voce di Papa Francesco risuona nuovamente in Piazza San Pietro. Alle 21 di ieri sera, prima dell’undicesima recita del Rosario, un breve messaggio di 30 secondi in spagnolo, registrato dal Pontefice al Policlinico Gemelli, è stato trasmesso in filodiffusione per le centinaia di fedeli presenti in piazza.

Dunque, nessuna immagine del ricovero, per scelta di Papa Francesco, ma la sua voce dal Gemelli giunge ai fedeli che da tre settimane lo sostengono con le preghiere.

Le condizioni di salute di Papa Francesco

Nella serata di ieri, giovedì 6 marzo, la Sala Stampa Vaticana ha riferito che le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti, senza episodi di insufficienza respiratoria. Il Papa ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e motoria. Anche i parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili, e Francesco non ha presentato febbre.

I medici confermano che la prognosi rimane riservata e, visto il miglioramento delle condizioni cliniche, il prossimo bollettino medico sarà diffuso sabato. Nonostante ciò, la Sala Stampa Vaticana ha fatto sapere anche questa mattina, venerdì 7 marzo, che il Papa ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8.