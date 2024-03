Tutti sappiamo cosa è successo a Giulia Cecchettin. Contemporaneamente alla pubblicazione del libro di suo padre, Papa Francesco lo ha chiamato per dirgli parole importanti.

C’è stata una lunga telefonata con cui Papa Francesco ha voluto ancora una volta manifestare la sua vicinanza al padre di Giulia Cecchettin. Gino ha presentato il libro “Cara Giulia” e questa è stata l’occasione per il pontefice, di rivolgergli parole molto significative.

La telefonata di Papa Francesco a Gino Cecchettin

Gino Cecchettin ha presentato un libro per ricordare la sua Giulia, uccisa dalla mano dell’ex fidanzato che non accettava il termine della relazione.

Una trama già vissuta tante volte che a pochi giorni dalla festa della donna assume un valore ancora più importante.

In questo giorno così importante in cui ha voluto ricordare ancora una volta sua figlia, Gino ha ricevuto una telefonata che non si aspettava, niente di meno che da Papa Francesco.

Il pontefice ha voluto parlare con Gino Cecchettin e l’episodio è stato raccontato da lui stesso, con molta emozione.

Cosa ha detto Papa Francesco a Gino Cecchettin

“Ho sentito le parole del Papa e con la sua telefonata ho sentito vicino a me tutte le persone che rappresenta”.

La telefonata è arrivata dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, che poi ha passato a Gino, Papa Francesco.

Durante la presentazione del libro, Cecchettin ha confessato: “Non sono molto credente però parlare con il Papa è un’altra cosa, è stata un’emozione grandissima e comunque lui rappresenta due miliardi di persone. Le ho sentite tutte vicino a me a sostenermi. Questo è uno dei regali di Giulia“.