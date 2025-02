Un ricovero che non ferma la voce del Papa

In un momento di difficoltà personale, Papa Francesco continua a far sentire la sua presenza e il suo messaggio di speranza. Ricoverato al Policlinico Gemelli per curare una bronchite, il Pontefice ha diffuso un testo dell’Angelus, esprimendo gratitudine per l’affetto e la preghiera ricevuti. “Vi ringrazio per l’affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza del supporto della comunità in questi momenti delicati.

Un appello per la pace nel mondo

Nel suo messaggio, Papa Francesco non ha dimenticato di lanciare un forte appello per la pace, invitando tutti a pregare per le situazioni di conflitto in Ucraina, Palestina, Israele e in altre aree martoriate del mondo. “Invito tutti a continuare a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan”, ha affermato, evidenziando come la preghiera possa essere un potente strumento di unione e speranza.

Il valore dell’arte come linguaggio universale

Durante la celebrazione dell’Eucaristia dedicata agli artisti, il Papa ha ricordato l’importanza dell’arte come linguaggio universale che unisce i popoli. “L’arte diffonde la bellezza e contribuisce a portare armonia nel mondo”, ha dichiarato, sottolineando come essa possa aiutare a far tacere i conflitti e le divisioni. Questo messaggio di unità e bellezza è particolarmente significativo in un periodo in cui il mondo è segnato da tensioni e conflitti.

La situazione attuale del Papa

Secondo le fonti del suo entourage, Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e ha dedicato del tempo a riposare. Ricoverato per un’infezione alle vie respiratorie, il Pontefice ha mostrato un atteggiamento sereno, dando uno sguardo al telegiornale prima di riposare. Nonostante la sua assenza fisica, il Papa continua a ispirare e a guidare la sua comunità con il suo messaggio di speranza e unità.