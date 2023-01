Papa Francesco oggi arriverà in Congo: timore per il clima nel paese

Il viaggio in Africa di Papa Francesco che oggi arriverà in Congo e domani incontrerà una delegazione di vittime del terrorismo locale

Papa Francesco oggi arriverà in Congo e c’è timore per il clima nel paese in cui terrorismo e banditismo la fanno da padroni.

Da quanto si apprende dagli organi istituzionali del Varticano oggi il pontefice arriverà a Kinshasa pochi giorni dopo il terribile attentato ad una chiesa cristiana avvenuto il 16 gennaio scorso. AdnKronos spiega che Papa Francesco arriva oggi a Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo.

Si tratta come spiega l’agenzia del “primo Paese africano e settimo al mondo per il maggior numero di cattolici”.

Il pontefice è atteso dai fedeli del paese africano ma come spiegano i media Bergoglio non potrà andare nell’est del Paese a causa “dell’insicurezza di questa regione piagata da 30 anni di violenze”. Il primo febbraio però il Papa incontrerà nella capitale un gruppo di vittime provenienti proprio da quel quadrante martoriato.

Le parole del Nunzio apostolico sul viaggio

Il nunzio apostolico nella Repubblica democratica del Congo, monsignor Ettore Balestrero, ha spiegato ad Aiuto alla Chiesa che Soffre: “Il Papa vuole consolare, condannare questi attentati, chiedere perdono a Dio per tutte queste stragi, vuole invitare e incoraggiare tutti alla riconciliazione, per questo il motto di questa visita è Tutti riconciliati in Cristo”.

In alcune zone del Congo operano oltre centro gruppi armati e “la tensione con il vicino Ruanda è alle stelle”.