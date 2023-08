Papa Francesco prega per i bambini d’Ucraina

Mentre l’Ucraina innalza la sua bandiera per il giorno di festa nazionale, che anticipa la ricorrenza dell’indipendenza il 24 agosto, Papa Francesco rivolge un pensiero ai “tanti bambini spariti” e alla “gente morta”.

Il pontefice ha riaperto la questione dei bambini ucraini spariti e rapiti dai russi, per la quale a marzo scorso la Corte dell’Aia ha spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti di Putin.

Papa Francesco ha concluso con una preghiera, l’udienza generale, in concomitanza con il giorno della bandiera nazionale in Ucraina, che si celebra il 23 agosto dal 2004.

“Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle ucraini. Soffrono tanto, la guerra è crudele. Tanti bambini spariti, tanta gente morta. Preghiamo per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina oggi, in una data significativa per il loro Paese”.