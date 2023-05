Da quanto si apprende per vie ufficiali della Santa Sede non si tratta di alcunché di preoccupante ma di sufficiente a prendere delle misure in ordine agli appuntamenti previsti, Papa Francesco salta le udienze di oggi: “Ho uno stato febbrile”. Come ripreso da molti media ed agenzie dopo che si è diffusa la notizia il portavoce del Vaticano Matteo Bruni fa sapere che il Pontefice non si sente bene.

Papa Francesco salta le udienze di oggi

E si viene a sapere da una nota ufficiale che il Papa ha “uno stato febbrile”. Lo ha dunque comunicato il portavoce del Vaticano Matteo Bruni spiegando che per questa ragione Bergoglio oggi non ha tenuto udienze. I media spiegano che per la giornata non erano previsti incontri con gruppi, tuttavia a causa di quel malessere il capo della Chiesa di Roma oggi non ha ricevuto neanche singole persone a causa di una indisposizione.

Cancellati gli appuntamenti previsti

Con il sopraggiungere della febbre perciò questa mattina Papa Francesco è stato costretto a cancellare le udienze previste. Il tutto spiegato dalla sala stampa vaticana “Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina”. Le condizioni di salute del Pontefice non sarebbero da considerarsi serie.