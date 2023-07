Una vicenda dai contorni surreali ha sconvolto nelle scorse ore il Paraguay. Nel corso del Transchaco Rally, un pilota è uscito di strada dopo aver schivato un tifoso che in quel momento stava cercando di fare una foto, in mezzo ad una strada. Stando a quanto a si apprende potrebbero esserci almeno tre feriti (o quattro). Non si segnala alcuna vittima.

Paraguay, incidente durante il Transchaco Rally: la dinamica

Ciò che è successo in quei momenti così drammatici è stato ricostruito grazie all’intervento di un drone che stava seguendo la Lancer guidata dal pilota. Dal filmato che si è diffuso in rete, emerge che la Mitsubishi ha percorso la curva a gran velocità, quindi è uscita di strada finendo contro la folla. La causa non sarebbe stata imputabile ad un fattore esterno, ma alla presenza del tifoso sul tracciato.

#IMPACTANTE 🔴 Alan Benveniste captó el accidente que dejó siete heridos en el Transchaco Rally, este domingo pasado, cuando el piloto Eduardo Torres perdió el control en una curva al intentar esquivar a varios espectadores que le salieron al paso en plena competencia. 📹:… pic.twitter.com/1OaejOrzZ2 — Diario La Nación (@LaNacionPy) July 3, 2023

Il comunicato della scuderia

Nel frattempo la scuderia Torres Competition, ha scritto una lunga nota sul profilo Twitter. Attraverso il comunicato ha lanciato un appello ai tifosi e provveduto ad aggiornare sulla situazione:

“Da parte di tutta la squadra Torres Competition, ci dispiace per quello che è successo ieri. L’equipaggio grazie a Dio è uscito illeso, siamo in contatto con gli interessati che sono stati due, se c’è qualche altro colpito siamo in piena disposizione per aiutare in qualsiasi cosa sia a nostra portata, restiamo a disposizione delle autorità e ringraziamo fin da ora tutte le persone che ci fornisce il suo sostegno.

Ripudiamo totalmente la mancanza di sicurezza all’interno dei tratti e esortiamo i tifosi a prendersi cura delle loro vite, prenditi cura di te, prendiamoci cura di questo sport che ci rende così felici, un video non vale più della tua vita”.