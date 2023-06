Nel Varesotto un'auto e un motorino sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla statale 629: entrambi i conducenti risultano feriti, gravissimo il quindicenne in sella al due ruote

Ennesimo incidente nel Varesotto. Intorno alle 20:30 di mercoledì 28 giugno, un’auto e un motorino si sono scontrati sulla statale 629. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti: gravissimo il quindicenne in sella al due ruote.

La dinamica

In supporto alla ricostruzione della dinamica del sinistro interviene il photored (apparecchio elettronico che rileva e documenta con prova fotografica il passaggio con il rosso) del semaforo, installato ad hoc per le vicende di questa natura. La Fiat Panda viaggiava in direzione Vergiate quando, ignorando il rosso, ha investito l’adolescente che proveniva da via per Monate. Insieme a un coetaneo, scampato fortunatamente all’impatto. Spetterà ora alle forze dell’ordine verificare i dettagli della dinamica, al fine di risalire a eventuali responsabilità penali per lesioni stradali colpose. Stando a quanto emerso finora, l’impatto è stato violentissimo: il cristallo dell’auto si è crepato e il veicolo ha perso il controllo fermandosi su un lato.

I soccorsi

Tre ambulanze, un’automedica e un elisoccorso, raggiunti sauna squadra di vigili del fuoco e una pattuglia di carabinieri della compagnia di Gallarate. L’uomo alla guida dell’utilitaria è stato trasportato in codice rosso al Circolo di Varese; il quindicenne, con traumi alla testa, al torace e al bacino è stato invece trasferito in eliambulanza dal Sant’Anna di Como al San Gerardo di Monza.