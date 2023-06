Il 18enne è stato ricoverato in rianimazione: è grave. A momento dell'incidente stava svolgendo alcuni lavori per conto di una ditta termo-idraulica.

Un 18enne è precipitato nel vuoto mentre lavorava in una torrefazione. L’episodio è avvenuto lo scorso 27 gugno a Scafati, in provincia di Salerno. A riportare la notizia è stato il Mattino. Il ragazzo, originario di Sant’Antonio Abate, è grave. Il giovanissimo, che risulta essere dipendente di una ditta di termo-idraulica, ha fatto un volo di cinque metri. Dopo la caduta, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore e ricoverato nel reparto di Rianimazione dove si trova tutt’ora.

18enne grave dopo l’incidente: l’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri che hanno sequestrato il cantiere e iniziato le indagini per la ricostruzione delle dinamiche del sinistro. Come precisa Salerno Today sarà opportuno accertare il rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarebbero già stati ascoltati dagli inquirenti il titolare della ditta di torrefazione e il rappresentante legale dell’azienda presso cui il ragazzo lavora.

Sarebbe in fin di vita

Da Agro24 si legge come il ragazzo vittima dell’incidente parrebbe essere in fin di vita. Il giovane stava lavorando presso l’azienda di Scafati, dove è precipitato, per conto di una ditta di termo-idraulica di Sant’Antonio Abate. Al momento della caduta sembra stesse sostituendo alcuni tubi. Ancora da verificare come sia potuto succedere l’incidente.