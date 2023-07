Nuove tariffe per scoraggiare gli automobilisti. Ma i proprietari non ci stanno

Misure drastiche a Parigi contro i veicoli di grossa cilindrata e i Suv: presto le tariffe di parcheggio saranno proporzionali alle dimensioni e al peso della vettura.

Nuove regole per limitare l’uso delle grandi auto in città

Parigi, così come le principali metropoli europee, decide così di intensificare le restrizioni nei confronti delle automobili private. La nuova norma, recentemente approvata dagli amministratori della capitale francese, mira in modo esplicito a colpire i proprietari di SUV di grandi dimensioni. Ricordiamo che a Parigi la Zona a Traffico Limitato (la nostra ZTL) copre già gran parte dell’area metropolitana.

David Belliard, il vicesindaco responsabile della mobilità a Parigi, ha dichiarato: “All’interno della nostra città non ci sono sentieri impervi, sterrati o strade di montagna. I SUV sono totalmente inutili a Parigi. Anzi: sono pericolosi e ingombranti.” Da qui, la decisione: a partire dal 1° gennaio 2024, verranno presi in considerazione le dimensioni dei veicoli, il loro peso e il consumo di carburante per calcolare il costo orario del parcheggio.

A Parigi i Suv sono aumentati del 60% in quattro anni

Secondo le statistiche elaborate dai funzionari del comune di Parigi, il numero di SUV è aumentato del 60% negli ultimi quattro anni, rappresentando ora il 15% dei veicoli privati parcheggiati nelle strade cittadine.

Sebbene ci siano alcune eccezioni previste per Suv elettrici e per le famiglie numerose, Frédéric Badina-Serpette, esponente del partito ecologista, ha parlato di “auto-besità” per descrivere il fenomeno e giustificare la necessità di questa misura, nonostante ci siano forti opposizioni.

I proprietari di automobili: “Sarà scontro”

Il gruppo noto come “40 millions d’Automobilistes” ha respinto le accuse contro i Suv, citando il bisogno di tali vetture per i weekend in campagna dei parigini. Questo gruppo è noto per la difesa dei diritti degli automobilisti, opponendosi anche alla riduzione degli spazi di parcheggio in molte città francesi. Quando verranno rivelati i criteri precisi per il calcolo delle tariffe di parcheggio, è prevista una forte agitazione tra gli automobilisti a Parigi, promettendo nuovi scontri nella capitale francese.