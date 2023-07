In Francia continua la ribellione legata all'uccisione di Nahel Merzouk. Fermato in tempo un tentativo di incendio: lanciata un'auto in corsa contro la casa del sindaco di Hay-les-Roses

In Francia non si torna indietro. Non vedono la fine le proteste per la morte di Nahel Merzouk, il diciassettenne di origini marocchine e algerine ucciso da un poliziotto francese durante un posto di blocco a Nanterre.

Il culmine della ribellione

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio un’auto in corsa è stata lanciata contro l’abitazione del sindaco di Hay-les-Roses, sobborgo di Parigi situato nella valle della Marna, alle porte della città di Parigi. Il primo cittadino Vincent Jeanbrun – eletto nelle fila de I Repubblicani, partito di centrodestra erede dei gollisti e dei democristiani – ha reso pubblica su Twitter la notizia dell’attacco e del ferimento di sua moglie e di uno dei suoi due figli piccoli: «Un tentativo di omicidio di indicibile vigliaccheria […]».

L’intenzione del rogo

Stando a quanto riferisce il quotidiano Le Figaro (che cita fonti dell’entourage del primo cittadino), Jeanbrun si trovava barricato nella sede del municipio quando un gruppo di persone si è radunato davanti alla sua abitazione per sfondare con un’auto il cancello del giardino, dando fuoco subito dopo al veicolo «con la chiara intenzione di incendiare la casa del sindaco». L’ufficio del procuratore di Créteil ha confermato all’Agence France-Presse che è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio.