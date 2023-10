Lorenzo Della Femine, più conosciuto come Mister Pella Pazzo, ha perso la vita qualche giorno fa a causa di un infarto che lo ha colto mentre giocava con i figli.

L’uomo, 40 anni, era molto conosciuto sui social e proprio su TikTok, la sorella rompe il silenzio con un video per ricordare il fratello scomparso.

Il ricordo della sorella

Alessia ha condiviso con il suoi followers un video dedicato al fratello e ai suoi figli.

Il tutto accompagnato da un messaggio da brividi, d’amore nei confronti del fratello, una ‘roccia’, che adesso non c’è più e ai suoi figli, il regalo più grande che il 40enne aveva fatto alla famiglia.

“Mio fratello sapeva che senza di lui non ce l’avremmo fatta e ci ha lasciato voi. Ora siete l’unico motivo per andare avanti. Ci manchi come l’aria“, il messaggio di Alessia.

“Manchi al cuore”, il messaggio della moglie

Nella giornata di ieri, invece, è stata Susy, la moglie, a pubblicare un messaggio per il defunto marito. Poche parole ma che racchiudono tutto il dolore che sta provando.

“Manchi al cuore“, ha scritto la donna dal profilo ufficiale di TikTok “Misterpellapazzofamily1“.

