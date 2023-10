GF, Letizia si confronta con Paolo: sono solo amici?

Sono giorni di tensione al Grande Fratello tra Letizia Petris e Paolo Masella. I due sono finalmente arrivati ad un confronto e, spalle al muro, hanno ammesso se sono solo amici o se c’è dell’altro.

Fin dai primi giorni al Grande Fratello, Letizia Petris e Paolo Masella hanno stretto un bellissimo rapporto. Nelle ultime ore, però, i due si sono staccati tanto, arrivando a non rivolgersi quasi la parola. La ragazza, a questo punto, ne ha parlato con gli altri compagni e Giuseppe le ha confidato che il macellaio potrebbe essere interessato a lei. Letizia, sconcertata, ha replicato:

“Me lo state dicendo tutti. Io non lo so, devo dire che non me l’ha mai detto sinceramente. Non si espone con me in quel senso. Sono lusingata perché è un ragazzo magnifico e posso solo dire cose belle su di lui. Però io ho una persona fuori che amo tanto e quindi continuo con le mie idee. Non vengo di certo al GF a trovare l’amante. Non esiste io non faccio questo tipo di cose”.

Letizia ha chiesto a Paolo di poter parlare un po’. Si sono seduti in giardino e si sono chiariti. La Petris ha dichiarato:

“Tu dovevi venire da me dal primo momento in cui hai avuto un dubbio, e dirmi Leti da domani è così, da oggi, da mo, non è che tu prendi fai le cose decidi perché senti le voci fai cose poi la gente viene da me a dire: ah! Paolo prova dei sentimenti per te, io rimango così e dico: ma io sto vivendo in un altro GF? no ma scusa non ho mai avuto dubbi sul fatto che non ti piacessi, se così fosse sono per carità lusingata, perché comunque sei un uomo di valori, se gli piace una donna come me dico: caspita [..]. Ho capito, ma a me è stato detto: è pazzo di te, si sta innamorando di te, tu come la prendi? Da che fino a ieri era praticamente la mia migliore amica (prendila sul ridere), a che adesso mi dicono che è innamorato di me, e Paolo in tutto ciò dov’è? Io non voglio sentire le altre persone, io voglio sentire te. Si però questo sbaglio è grave per me, perché Paolo se io ti ho dato comunque la mia sensibilità, tra virgolette tra le mani, e ti dico: per me sei la persona più importante qua dentro, io ti ho detto delle cose fondamentali, su quel divano e non le ricordi se ti sei comportato così”.