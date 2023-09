Un primo caso di influenza si è registrato su un neonato di 4 mesi a Parma. Il piccolo è stato ricoverato per febbre e inappetenza.

Parma, primo caso di influenza su un neonato

Un primo caso di influenza si è registrato su un neonato di 4 mesi a Parma. Il piccolo è stato ricoverato in una clinica pediatrica per febbre e inappetenza, con un quadro clinico di bronchite asmatica. Lo ha comunicato l’Università di Parma. Le condizioni del neonato sono buone. Il bimbo ha iniziato la terapia antivirale per via orale e sta migliorando. La circolazione del virus influenzale è ufficialmente iniziata.

Parma, primo caso di influenza: il vaccino antinfluenzale

L’Università di Parma ha ricordato la circolare “Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2023-2024” del ministero della Salute, che prevede l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale a tutti i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni e ai pazienti pediatrici sopra i 6 anni a rischio di complicanze, sottolineando l’importanza di questa vaccinazione nella popolazione pediatrica anche in assenza di patologie croniche.