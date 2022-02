Parroco senza green pass si barrica nell’ufficio postale: intervengono i carabinieri

Un parroco sprovvisto di green pass si è barricato all'interno di un ufficio postale.

Un parroco senza green pass è entrato all’interno di un ufficio postale pretendendo di pagare alcune bollette. Il sacerdote si è infine barricato all’interno dell’edificio. La situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Il prete ora rischia una denuncia per quanto avvenuto.

L’episodio si è verificato a Bolano, in provincia di La Spezia. Il tutto si è verificato in data 1 febbraio poco dopo le 10 di mattina. Il prelato risponde al nome di Don Piero Corsi.

Il parroco si sarebbe rifiutato di mostrare il green pass

Da quello che è stato reso noto finora, Don Piero Corsi si sarebbe rifiutato di mostrare la certificazione verde richiesta, come è risaputo, per poter accedere a diversi servizi.

Il sacerdote non avrebbe, inoltre, accettato di cedere il posto ai clienti dopo di lui dopo essere stato respinto. Alcuni dei presenti si sarebbero dimostrati disponibili a pagare le bollette al suo posto, proposta rifiutata dal diretto interessato. Sono infine intervenuti i carabinieri.

Il passato del sacerdote

In passato Don Piero Corsi aveva fatto parlare di sé. Nel 2013 il parroco aveva affisso alla bacheca della chiesa di San Terenzio a Lerici un passo della lettera apostolica ‘Mulieris dignitatem’ con il commento di dell’editorialista Pontifex.it.

Pontifex, in tal caso, dava la colpa dei femminicidi alle donne, poiché esse, a detta del post, avrebbero dovuto “fare autocritica. Quante volte provocano? Donne e ragazze in abiti succinti provocano gli istinti, facciano un sano esame di coscienza: forse ce lo siamo andato a cercare. Possibile che in un sol colpo siano impazziti tutti?”.