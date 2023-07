Parto straordinario a Torino: primo caso di gravidanza con utero in un'ernia ...

Parto straordinario a Torino: primo caso di gravidanza con utero in un'ernia ...

Gravidanza con utero in un'ernia fuori addome: primo parto riuscito a Torino

Parto straordinario a Torino: all’ospedale Sant’Anna una donna di 43 anni è riuscita a portare avanti una gravidanza, nonostante la presenza di un’ampia ernia all’infuori dell’addome. La nota degli esperti: “Primo caso gestito con successo”.

Torino, gravidanza con ernia addominale: parto riuscito con successo

Ha dell’incredibile quello che è successo a Torino: all’ospedale Sant’Anna una donna di 43 anni ha portato avanti una gravidanza nonostante la presenza di un’ernia addominale che avrebbe potuto facilmente complicare il parto. Vale in ogni caso la pena usare il condizionale, perché alla fine per fortuna la donna è riuscita a dare alla luce il suo bimbo.

Vista l’eccezionalità del caso clinico, ha spiegato la Città della Salute, si è reso necessario pianificare l’espletamento del parto con estrema accuratezza, sfruttando i più avanzati mezzi tecnologici a disposizione, allo scopo di tutelare sia la salute materna che quella fetale.

La nota degli esperti: “Parto unico al mondo”

“In tutto il mondo, in più di 50 anni, sono stati descritti solo 16 casi di gravidanze a termine in un utero erniato al di fuori dell’addome, e non tutte con un buon esito“. Questo è il comunicato della Città della Salute che conferma la straordinarietà di questa gravidanza.

In base ai vari report scientifici quindi, questo è il primo caso gestito con successo in una donna ad alto rischio ostetrico e chirurgico, considerati i precedenti quattro tagli cesarei e le complicazioni che un intervento chirurgico avrebbe potuto avere per la mamma e il feto.