Chiesta la perizia psichiatrica per la donna di 29 anni che ha abbandonato il figlio per strada dopo aver partorito in bagno. Ecco cosa è successo.

Chiesta la perizia psichiatrica per la donna di 29 anni che ha abbandonato il figlio per strada dopo aver partorito in bagno. Ecco cosa è successo.

Chiesta perizia psichiatrica per la 29enne che abbandonò il figlio dopo averlo partorito in bagno

Stando alla ricostruzione dei fatti, una donna di 29 anni ha partorito da sola in bagno, nell’appartamento dove vive con i genitori. In seguito è uscita in strada e ha abbandonato il piccolo sotto un’auto nelle vicinanze. Il neonato era stato abbandonato con ancora il cordone ombelicale attaccato. La 29enne è stata inizialmente arrestata con l’accusa di tentato omicidio e portata in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. In seguito il capo di imputazione è stato derubricato in abbandono di minore.

Nessuno dei suoi famigliari si sarebbe accorto della gravidanza. “È sconvolta e sta provando tanto dolore per quanto successo. Non siamo però in grado di stabilire se e quanto sia cosciente dell’accaduto“, hanno fatto sapere i legali della 29enne. Per poi far sapere di aver richiesto una perizia psichiatrica. Questo al fine di delineare lo stato psicologico e stabilire un percorso di assistenza adeguato. Intanto i carabinieri proseguono le indagini per stabilire se la donna abbia agito da solo oppure no.