Pasqualino Maione è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Da qualche tempo, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi combatte contro una brutta infezione polmonare che gli ha causato una meningite.

Pasqualino Maione ricoverato nuovamente in ospedale

Qualche tempo fa, dopo cinque mesi di assenza social, Pasqualino Maione è tornato attivo per parlare della sua battaglia. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha avuto un’infezione polmonare che gli è arrivata al cervello, causando una brutta meningite. Nelle ultime ore, il cantante è tornato a confidarsi con i fan, rivelando di essere nuovamente ricoverato in ospedale. Questa volta, il problema è un rene.

Pasqualino Maione ha raccontato:

“Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato. Questa volta però per una cosa un po’ più lieve che però devo correggere assolutamente. Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave, non vi preoccupare. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e anche nervoso. Insomma, devo dire che non ce la faccio più. Nulla, volevo soltanto salutarvi e augurarvi una buona giornata e ci rivediamo presto, fuori di qui spero, ciao a tutti”.