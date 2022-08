Sconcerto e bordo di un volo Wizz Air, dove un passeggero sale in aereo a bordo del volo Olbia-Roma ed inizia a masturbarsi con due 20enni al fianco

Sconcerto in Sardegna, dove secondo i media locali un passeggero sale in aereo a bordo del volo Olbia-Roma ed inizia a masturbarsi. Un 34enne pugliese, residente a Barletta, si è seduto ed ha iniziato a fare autoerotismo in presenza anche di bambini.

L’increscioso episodio è accaduto su un volo della Wizz air in partenza da Olbia per Roma Ciampino. Il passeggero in questione, indicato come “alto, snello, barba curata, occhiali da vista”, ha cominciato a masturbarsi appena a bordo sotto gli occhi di tutti i passeggeri. Chi lo dice? Un articolo della Nuova Sardegna.

Passeggero inizia a masturbarsi in aereo

L’uomo aveva un posto vicino al finestrino ed al suo fianco c’erano due 20enni che hanno allertato l’equipaggio, i cui membri hanno chiesto al 34enne di fermarsi.

A quel punto l’uomo si è “limitato” a poggiare un libro in grembo, continuando imperterrito. Dopo comprensibili improperi sono arrivati gli agenti della polizia, che hanno effettuato un controllo documenti ed hanno ordinato all’esibizionista di seguirli.

L’arrivo della polizia e il decollo in ritardo

Il giovane è stato portato via dalla polizia di frontiera ma pare non abbia spiegato il perché del suo gesto. Dopo la notifica della sanzione, dato che il reato di atti osceni in luogo pubblico non esiste più da poco più di un anno, sostituito da una sanzione pecunaria, l’aereo è poi decollato con un’ora e mezza di ritardo.