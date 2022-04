Patrizia Bonetti dopo le ustioni: Ilary Blasi rompe il silenzio

Ilary Blasi ha finalmente rotto il silenzio in merito alle condizioni di Patrizia Bonetti, che si è ritirata dall'Isola dei Famosi.

Patrizia Bonetti è stata costretta a ritirarsi anticipatamente da L’Isola dei Famosi a causa delle ustioni riportate durante la prova del fuoco.

Patrizia Bonetti: le ustioni

Patrizia Bonetti è stata costretta a ritirarsi dall’Isola dei Famosi poche ore dopo il suo ingresso al programma.

La showgirl sarebbe rientrata in Italia a causa delle ustioni riportate durante la prova del fuoco e che, inizialmente, non sembravano essere gravi. La conduttrice del reality show, Ilary Blasi, ha finalmente rotto il silenzio in merito alla vicenda: “Si sottoporrà a delle cure”, ha dichiarato durante l’ultima diretta del programma.

La moglie di Totti ha anche fatto sapere che prossimamente la Bonetti sarà in studio all’Isola dei Famosi e i fan si chiedono quando finalmente la potranno rivedere in tv.

Patrizia Bonetti non è l’unica ad aver dovuto rinunciare alla partecipazione al reality show a seguito della prova del fuoco: come lei anche Elisa Isoardi, concorrente delle precedenti edizioni, aveva dovuto ritirarsi per un incidente avvenuto proprio in questo contesto.

Patrizia Bonetti: come sta

Al momento non è dato sapere quali siano le condizioni di Patrizia Bonetti, che sui social non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione. I fan sono in attesa di saperne di più e in tanti hanno tempestato i suoi canali social di domande in merito al suo stato di salute.