Patrizia Mirigliani svela il significato di NFPIG: “Non era rivolto a una persona in particolare”

Patrizia Mirigliani ha svelato il significato dell'acronimo da lei postato sui social in relazione a suo figlio, Nicola Pisu, concorrente del GF Vip.

Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, ha deciso di svelare il significato dell’acronimo da lei postato sui social e che ha specificato non essere indirizzato a qualcuno in particolare.

Patrizia Mirigliani: l’acronimo via social

Nei giorni scorsi Patrizia Mirigliani, figlia del patron dell’Ariston Enzo Migliani e madre di Nicola Pisu, ha pubblicato sui social l’acronimo NFPIG e ha chiesto ai suoi fan d’indovinarne il significato.

Visto il crescente interessamento di suo figlio nei confronti di Miriana Trevisan nella casa del GF Vip, in molti hanno creduto che l’acronimo postato dalla Mirigliani significasse “Non farti prendere in giro”. La questione è stata smentita dalla stessa Mirigliani, che però non è stata creduta dalla maggior parte dei fan del programma.

“Non era un messaggio rivolto ad una persona in particolare. Piuttosto era una cosa rivolta a tutti quelli che potrebbero farti del male.

Ci sono state delle critiche per il mio acronimo e mi sono chiesta con quanta facilità le madri che aiutano i figli debbano essere messe da parte“, ha dichiarato Patrizia Mirigliani, e ancora: “Il messaggio era legato a un video in cui mio figlio mi diceva: “Mamma, sei contenta che vada al GF Vip, non ti dispiace se rimarrò dentro?” e io gli rispondevo: “Speriamo che tu rimanga il più possibile!”.

Il significato dell’acronimo era: “Non Finire Presto Il Gioco”.

Patrizia Mirigliani: Nicola Pisu e Miriana Trevisan

Nella casa del GF Vip Nicola Pisu ha stretto uno speciale legame con Miriana Trevisan e i due si sono scambiati il loro primo bacio. Nonostante questo Patrizia Mirigliani ha affermato di non voler esprimere un giudizio su quanto sta accadentro tra la showgirl e suo figlio all’interno del reality show:

“Non dò giudizi su lui e Miriana, perché è un gioco e perché la vita di mio figlio è sempre stata gestita da lui.

Quando la strada non era quella giusta gliel’ho detto, ma non ho mai imposto nulla”, ha affermato.

Patrizia Mirigliani: le critiche a Miriana Trevisan

Sui social in tanto in molti tra i fan del programma si sono scagliati contro Miriana Trevisan, che non sembra convinta dei suoi sentimenti nei confronti di Nicola. Nonostante abbia manifestato la sua attrazione nei suoi confronti, la showgirl ha infatti espresso dei dubbi sulla possibilità di continuare ad avere un rapporto con lui al di fuori del programma.

Come andrà a finire tra i due?