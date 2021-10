Gf Vip, la confessione di Miriana Trevisan su Nicola Pisu: “Gli manca solo una cosa per essere perfetto”

Miriana Trevisan ha confessato che Nicola Pisu sarebbe perfetto per lei se solo avesse una determinata caratteristica: la rivelazione della gieffina

Sappiamo quanto Nicola Pisu sia certo di essere innamorato di Miriana Trevisan, la quale tuttavia continua a mostrare molti dubbi sulla loro neonata storia d’amore. La showgirl ha infatti paura di ferire il giovane gieffino, sentendosi così frenata ma alla stesso tempo impossibilitata nel lasciarlo andare.

Miriana si confessa su Nicola con Gianmaria

Ecco che nelle scorse ore, confidandosi con Gianmaria Antinolfi, l’ex volto di Non è la Rai ha fatto una confessione del tutto inattesa. Miriana Trevisan ha infatti rivelato che il figlio di Patrizia Mirigliani sarebbe perfetto per lei, se solo avesse dieci anni in più. Dopo tali riflessioni, l’ex moglie di Pago si è poi appartata in camera con Nicola, dove si sono nuovamente lasciati andare alla passione.

Miriana e Nicola non riescono proprio a stare lontani 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/vvij7zkLsY — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2021

Bello tutto ma se vuoi bene a Nicola, lo fai alzare, mica lo fai restare a dormire per terra. COL FREDDO CHE FA. E JA #gfvip pic.twitter.com/KEIoxzdJZz — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) October 27, 2021

#gfvip

Un Nicola cosi merita di Vincere!

Vincere per la sua dolcezza

Raro da trovare

non solo per il rapporto di coppia ma anche in generale, per come lui è con ogni persona

… e forse troppo per Miriana pic.twitter.com/kzoe2NlDav — ma come ti permetti? (@Giorgia0226) October 27, 2021

Cosa succederà alla dolcissima coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip? Miriana si deciderà a lasciarsi andare una volta per tutte?