Il telegiornale satirico di Antonio Ricci è ormai da anni uno dei pilastri del colosso Mediaset. Il padre di Striscia la notizia ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero le sue impressioni riguardo alla stagione appena partita. Alla domanda «non ti sei rotto le balle di fare Striscia?” ha risposto: «Non, perché sono curioso. Striscia mi permette di soddisfare quotidianamente la mia curiosità, di sfogarmi e di fare casino. È un buon modo per non annoiarmi».

Il patto con Berlusconi e Mediaset

Durante l’intervista, tra ricordi del passato e propositi per il futuro, Antonio Ricci apre una riflessione sul rapporto, talvolta conflittuale, avuto con Silvio Berlusconi. Un rapporto che ha alla base un patto ancora oggi valido tra lui e il figlio del Cavaliere, Pier Silvio Berlusconi: «Io ho sempre problemi con l’azienda. Per questo ho stipulato un patto con Silvio che resiste anche con suo figlio: in trasmissione sono libero, ma i danni sono a carico mio. In ogni caso non ho esclusive con nessuno, mai avute», rivela l’autore televisivo.

La litigata tra Ricci e il Cavaliere

Sempre parlando di Silvio Berlusconi, Ricci racconta di un rapporto scandito (anche) dai litigi: «Abbiamo litigato eccome», ammette ricordando la cancellazione di Matrioska, lo show pensato dall’autore per rappresentare qualcosa di innovativo con un cast che avrebbe incluso Moana Pozzi, Sabina Guzzanti e Silvio Orlando.