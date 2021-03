Il figlio di Paul Gascoigne ha confessato come avrebbe reagito l'ex calciatore difronte al suo coming out.

Paul Gascoigne: il coming out del figlio

Il figlio di Paul Gascoigne (concorrente dell’Isola dei Famosi 2021), Regan Gascoigne, è un ballerino piuttosto famoso in Inghilterra e di recente ha fatto pubblicamente coming out.

Il ballerino ha rivelato che molto tempo prima avrebbe rivelato la sua omosessualità al padre, Paul Gascoigne, che gli avrebbe offerto il suo massimo appoggio: “Non importa cosa fai figlio, ti sosterrò al 100%, devi fare ciò che ti rende felice”, avrebbe detto l’ex calciatore a suo figlio, con cui avrebbe un ottimo rapporto. Oltre a Regan, Paul Gascoigne ha altri due figli: Bianca e Mason Gascoigne. Proprio la figlia Bianca ha più volte parlato delle difficoltà incontrare da suo padre a causa del suo alcolismo e della sua decisione di prendere parte all’Isola dei Famosi 2021.

Durante il suo soggiorno in Honduras lo stesso Gascoigne ha parlato dell’intervento subito per cercare di mettere fine alla sua dipendenza dall’alcol, che in passato gli ha procurato diversi problemi con la legge e che lo ha spinto persino a tentare il suicidio. Oggi sembra che il naufrago abbia riacquisito parte della sua serenità e a quanto pare lui e i suoi figli – che non hanno mai smesso di stargli accanto – avrebbero uno splendido rapporto.

In particolare Bianca Gascoigne ha rivelato che per l’ex calciatore la partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 sarebbe un modo per lui di mettersi nuovamente in gioco e tentare di cambiare la propria vita.