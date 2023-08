Paura a Fuscaldo: si barrica in casa e tenta di farsi esplodere con la bombola del gas

I vigili del fuoco sono intervenuti per fermare l'uomo con problemi psichici: si era barricato in casa per farsi esplodere con la bombola del gas

Attimi di grande paura a Fuscaldo, un piccolo comune in provincia di Cosenza, dove un uomo di 51 anni con problemi psichici si è chiuso in casa e ha provato a farsi esplodere con una bombola del gas. I vigili del fuoco intervengono e salvano la situazione.

Al momento non si conosce ancora molto sulla dinamica di questo caso, ma dalle informazioni che arrivano sembra che il 51enne si sia barricato per sua volontà all’interno del suo appartamento. L’uomo, a cui sono stati riconosciuti problemi psichici, voleva farsi esplodere con una bombola del gas, ma è stato fermato in tempo dai vigili del fuoco del distaccamento di Paola. I pompieri hanno forzato la porta e bloccato il 51enne poco prima che accadesse il fattaccio.

Il trasferimento in ospedale e il Tso

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i medici del 118. L’uomo è stato poi portato in ambulanza in ospedale a Cetraro, in attesa di essere trasferito in una struttura più adeguata alle cure a cui deve sottoporsi. Nel frattempo, il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea, dopo attente valutazioni, ha autorizzato il Tso, trattamento sanitario obbligatorio.